Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 10:11
10:09
Общество
Мастера спорта России не приняли на работу учителем физкультуры в забайкальском селе
10:06
Весь мир
В иранском порту Бендер-Аббас перевернулся строящийся корабль-разведчик
10:04
Общество
Врач Соловьев усомнился в способности масок защитить от омикрон-штамма COVID-19
10:03
Экономика
Локальное восстановление биткоина может оказаться «бычьей ловушкой»
10:01
Происшествия
Силовики задержали подростка-анархиста за призывы к насилию над полицией под Ярославлем
10:00
Общество
«Виноваты не мы, а коммунальщики»: автомобилисты Петербурга жалуются на 9-балльные пробки
10:00
Общество
Детокс-коуч Пахолюк объяснила, почему похудение к Новому году не самая лучшая затея
09:54
Экономика
Внедорожник китайского бренда Haval попал под обновленный «налог на роскошь»
09:53
Общество
Более десяти петербуржцев попали в больницу с обморожениями конечностей
09:52
Происшествия
Мощный взрыв привел к обрушению здания в портовом районе на юго-востоке Франции
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Многодетную жительницу Сахалина обязали вернуть полученные на жилье 2 млн рублей

Общество
Многодетную жительницу Сахалина обязали вернуть полученные на жилье 2 млн рублей
freepik.com  /  Designed by Freepik

Южно-Сахалинск, 7 декабря. Долинский суд Сахалинской области вынес приговор многодетной матери о возврате 2 млн рублей в государственный бюджет. Женщина должна была купить на полученные средства жилье.

Согласно данным суда, жительнице Сахалина выдали деньги на компенсацию 50% стоимости жилья. В определенный срок она должна была приобрести квартиру, используя данные средства, а также предоставить соответствующий отчет. Однако женщина не выполнила данные действия, поэтому суд обязал ее вернуть средства государству.

Со слов сахалинки, супруг украл у нее выделенные два миллиона. Однако это не освободило многодетную мать от ответственности. Ей придется вернуть деньги, потраченные на не установленные законом цели.

Ранее суд обязал экс-возлюбленную жителя Петербурга возместить стоимость подаренного ей автомобиля. Теперь женщине предстоит выплатить ему почти 1 млн рублей за Lada Largus.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Многодетную жительницу Сахалина обязали вернуть полученные на жилье 2 млн рублей
суд сахалин жилье многодетная мать
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать