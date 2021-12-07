Многодетную жительницу Сахалина обязали вернуть полученные на жилье 2 млн рублей

Южно-Сахалинск, 7 декабря. Долинский суд Сахалинской области вынес приговор многодетной матери о возврате 2 млн рублей в государственный бюджет. Женщина должна была купить на полученные средства жилье.

Согласно данным суда, жительнице Сахалина выдали деньги на компенсацию 50% стоимости жилья. В определенный срок она должна была приобрести квартиру, используя данные средства, а также предоставить соответствующий отчет. Однако женщина не выполнила данные действия, поэтому суд обязал ее вернуть средства государству.

Со слов сахалинки, супруг украл у нее выделенные два миллиона. Однако это не освободило многодетную мать от ответственности. Ей придется вернуть деньги, потраченные на не установленные законом цели.

Ранее суд обязал экс-возлюбленную жителя Петербурга возместить стоимость подаренного ей автомобиля. Теперь женщине предстоит выплатить ему почти 1 млн рублей за Lada Largus.