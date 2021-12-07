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Глава Петрозаводска Любарский вспомнил, как задерживал наркодилера

Общество
Глава Петрозаводска Любарский вспомнил, как задерживал наркодилера
Prt Scr vk.com  /  vkl1968

Петрозаводск, 7 декабря. Полицейские, которые ведут борьбу с наркопреступностью, являются настоящими героями. Такое заявление сделал глава Петрозаводска Владимир Любарский и рассказал свою историю, связанную с наркодилерами.

Любарский вспомнил о своей службе в штате подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он приступил к ней 1 сентября 1996 года и в тот же день попал на операцию по задержанию крупного наркодилера.

«Это была Древлянка. Внедренный в окружение сбытчика сотрудник ОБНОНа, снабженный радиомикрофоном, напевал "Если очень захотеть, можно в космос улететь". Связь была неустойчивая: то терялась, то пропадала. Но все получилось — закупка, задержание, обыск, еще один обыск и допросы, допросы, допросы…», — рассказал Любарский.

Эта история стала толчком для продвижения Любарского по карьерной лестнице. Далее нынешний мэр города стал старшим опером отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Глава Петрозаводска завершил службу в органах должностью заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Карелии.

Недавно с Любарским приключилась неприятная история. Во время пробежки он попал под машину, в результате чего был госпитализирован. По словам мэра, в этой ситуации виноват только он.

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петрозаводск наркоторговля любарский
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