Мастерская по производству пиротехники взорвалась в центре Мексики

Мехико, 7 декабря. Взрыв прогремел в мастерской по производству пиротехники в районе Сантьяго-Тенанго, расположенном в мексиканском штате Пуэбла. Пострадали как минимум 20 человек.

Инцидент полностью уничтожил мастерскую и сильно повредил дома, находящиеся рядом. Ударная волна выбила стекла в стоящем неподалеку автобусе, уточнили в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Ожоги и травмы в результате взрыва получили не менее 20 человек. В настоящее время на месте работают сотрудники спасательных и пожарных служб. О причинах произошедшего не сообщается.

Хлопок газового баллона произошел ранее в жилом доме на территории Новосибирской области. Местный житель зажег спичку, чтобы приготовить завтрак, однако вместо это случился взрыв.