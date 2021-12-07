Times: новую систему ПВО запустили в Британии для защиты от российских Су-57

Лондон, 7 декабря. Британская армия будет использовать систему ПВО Sky Sabre для отражения исходящих от российских истребителей "угроз". Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании.

Как отмечено на сайте ведомства, новая система Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и умные бомбы с лазерным наведением. По словам источников издания, новую систему ПВО запустили, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских Су-57, которым НАТО дал кодовое имя Felon».

«Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей», — заявил министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин.

Также известно, что новая система ПВО заменила ракеты Rapier, которые использовались армией Великобритании с 1970-х годов. Новые ракеты могут поразить цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука.

Ранее британское командование сообщило о планах разделить армию на пехотные дивизии в рамках реализации программы «Солдат будущего». Это приведет к сокращению численности регулярных войск.