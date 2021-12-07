Девять человек пострадали при взрыве в торговом центре на юге Узбекистана

Денау, 7 декабря. Взрыв произошел в торговом центре города Денау, который находится в Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По данным ведомства, взрыв случился ночью в двухэтажном торговом центре, после чего у здания обрушились стены. Возникший в результате взрыва пожар был оперативно потушен спасателями.

«В результате взрыва пострадали девять человек, все они доставлены в городскую больницу», — уточнили в МЧС.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Узбекистана Ачилбоем Раматовым. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

Недавно взрыв прогремел в столице Афганистана. По одной из версий в Кабуле сдетонировало самодельное взрывное устройство.