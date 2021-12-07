Глава Якутии Николаев назвал фейками заявления о своем скором увольнении

Якутск, 7 декабря. Глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил, что не собирается покидать свой нынешний пост. Все заявления о скором увольнении «по-собственному» являются фейками, отметил он.

В Сети в последнее время стали набирать популярность слухи об отставке Айсена Николаева. В ряде Telegram-каналов сообщали, что в связи с требованием федерального центра глава Республики Саха подписал документ об отставке с открытой датой.

«Сообщения о моем уходе с поста главы республики – фейки. Меня народ избрал для того, чтобы я работал на посту главы Якутии. Я работаю и буду работать, задач у меня еще много», — ответил глава региона на вопрос журналиста РИА Новости.

Айсен Николаев ранее заявил, что в Якутии идет на убыль количество больных COVID-19. В связи с этим было принято решение о смягчении режима функционирования точек общественного питания.