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Япония осудила инициативу России о введении налоговых льгот на Курилах

Политика
Япония осудила инициативу России о введении налоговых льгот на Курилах
Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики»

Токио, 7 декабря. Законодательная инициатива России о внедрении системы льготного налогообложения на территории южных островов Курильской гряды «идет вразрез» с позицией Японии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Есимаса Хаяси.

Дипломат в частности заявил, что документ не соответствует территориальным и экономическим вопросам Японии. Также МИД осудил Россию за приглашение иностранных инвесторов к деятельности на Курилах.

«Позиция Японии неоднократно озвучивалась российской стороне и заключается в осуществлении совместной экономической деятельности без ущерба политической позиции обеих стран. Мы намерены продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному вопросу», — заявил Хаяси.

Недавно полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев исключил возможность сдачи в аренду территории на Курилах. Чиновник подчеркнул, что земельными вопросами в регионе будет заниматься правительственная комиссия.

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Все новости / Политика / Япония осудила инициативу России о введении налоговых льгот на Курилах
япония курилы хаяси
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