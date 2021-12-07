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Потерянную сцену из фильма «Джентльмены удачи» нашли спустя 50 лет

Общество
Потерянную сцену из фильма «Джентльмены удачи» нашли спустя 50 лет
Кадр из фильма «Джентельмены удачи»

Москва, 7 декабря. Утверждение Эраста Гарина на роль профессора Мальцева внесло изменение в сценарий фильма «Джентльмены удачи». О переменах рассказали в Яндекс.Дзен-канале «Горожанин»

Автор канала раскрыл подробности работы над фильмом. Он нашел потерянные сцены из киноленты Александра Серого спустя 50 лет. Изначально девушка Людмила, в роли которой снималась Наталья Фатеева, должна была навестить Доцента и его компанию на даче не одна. Составить компанию ей должен был профессор, который по сценарию был ее супругом. Именно ему предстояло сразиться с Хмыревым в шахматы. После того, как ученый проиграл партию, бандит надавал ему по лбу.

Еще один эпизод рассказывает, как профессора должны были закрыть в комнате. Бандиты услышали его разговор о шлеме Александра Македонского и предположили, что артефакт находится у него.

Фильм «Джентльмены удачи» считается одним из лучших фильмов в советском кинематографе. У россиян эта картина входит в число любимых.

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кино фильм джентльмены удачи потерянная сцена
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