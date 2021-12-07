Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов пройдет на Сахалине

Южно-Сахалинск, 7 декабря. Попытку ограничить выбросы парниковых газов сделают исследователи на территории Сахалина. Соответствующее предложение поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В Сахалинской области будет создана система торговли углеродными единицами. Плату за превышение квот установит кабмин, исходя из среднемировой цены. Кроме того, в регионе будет создана система выбросов и поглощений парниковых газов. Целью законопроекта является достижение на территории региона углеродной нейтральности до конца 2025 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Создание специального регулирования — один из важнейших шагов для перехода на стратегию низкоуглеродного развития», — отметила Абрамченко.

Авторы исследования будут тестировать свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Именно квотирование выбросов парниковых газов является наиболее значимой частью эксперимента, передает телеканал «360».

Недавно климатолог Олег Анисимов назвал способ препятствовать глобальным климатическим изменениям. По его его словам, предотвратить потепление может сокращение выбросов парниковых газов.