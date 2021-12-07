Власти Юты планируют отправить свою делегацию на ОИ в Пекин вопреки бойкоту

Солт-Лейк-Сити, 7 декабря. Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. Но представители штата Юта намерены послать на Игры свою делегацию, пишет inside The Game.

Заявочный комитет Солт-Лейк-Сити и представители Международного олимпийского комитета (МОК) провели онлайн-встречу 6 декабря. В ходе переговоров было принято решение послать небольшую делегацию от штата Юта в Китай.

По словам главы заявочного комитета Фрейзера Буллока, члены американской команды хотят перенять опыт в организации соревнований у китайских коллег. При этом решение Правительства США с представителями МОК не обсуждалось.

О намерении бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине объявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Власти Соединенных Штатов пожелали своим спортсменам удачи, но отказались отправлять на соревнования дипломатов.