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Многодетная семья чуть не погибла от авиаудара армии США в районе Идлиба

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 08:24
Происшествия
Многодетная семья чуть не погибла от авиаудара армии США в районе Идлиба
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Идлиб, 7 декабря. Армия США едва не уничтожила семью из шести человек во время погони за «одним из главарей» террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в России) в Идлибе (Сирия). Соответствующие данные привело агентство Associated Press.

По предварительной информации, американские солдаты охотились в сирийской провинции за одним из предводителей террористической ячейки. В то же время на машине ехал 52-летний местный житель вместе со своей семьей, пытавшийся обогнать боевика на мотоцикле. Когда американцы произвели удар с беспилотника, взрыв прогремел вблизи автомобиля. В результате этого 10-летний мальчик получил серьезную травму головы.

Факт атаки с беспилотника MQ-9 около Идлиба был подтвержден командованием США. Военнослужащие американской армии заявили, что целью их атаки должен был стать «один из главарей "Аль-Каиды"» высокого уровня.

В Идлибе местные жители регулярно страдают от налетов ВС США. Жертвами недавней атаки американцев стали несколько мирных сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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