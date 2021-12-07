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Средний чек на авиаперелет по России снизился на десять процентов в 2021 году

Экономика
Средний чек на авиаперелет по России снизился на десять процентов в 2021 году
pixabay.com

Москва, 7 декабря. Цены на авиаперелеты по России снизились на десять процентов в сравнении с допандемийным 2019 годом. Сейчас перелет в одну сторону в среднем обойдется в 7013 рублей, следует из исследования «СберСтрахования» и сервиса «Туту.ру».

Уменьшение цен фиксируется даже на самые популярные направления. Так, из Москвы в Сочи в этом году можно было долететь за 5139 рублей, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Билет до Санкт-Петербурге и вовсе подешевел на 24%, а до Краснодара — на девять процентов, передает ТАСС.

Некоторые направления, напротив, подорожали. Однако увеличение стоимости не превышает десяти процентов. Так, перелеты в Махачкалу стали дороже лишь на два процента.

Перелеты внутри страны все также остались наиболее востребованными. На их долю приходится порядка 93% от всех проданных билетов.

Сервис «Туту.ру» также выяснил, что билеты в Анапу стали дешевле на 28%. Так, на авиаперелет до курорта придется потратить не более 5 тысяч рублей.

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