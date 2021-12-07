Мясников поддержал идею Гузеевой по восстановлению обоняния после коронавируса

Москва, 7 декабря. Знаменитая актриса Лариса Гузеева борется с последствиями коронавируса. Артистка, потерявшая обоняние, нашла необычный способ вернуть его. Идею знаменитости оценил популярный телеврач Александр Мясников.

Звезда театра и кино на своей странице в Instagram сообщила, что тренируется с помощью духов, которые решила покупать в большом количестве. Артистка полагает, что такая терапия позволит ей восстановить обоняние.

«Правильный метод. Тренировка обоняния может помочь. Обычно оно возвращается через пару недель, иногда три месяца, а иногда и намного дольше», — указал доктор Мясников.

Он подчеркнул, что в настоящий момент лекарств, позволяющих восстановить обоняние, нет. Поэтому метод Гузеевой может спасти переболевших коронавирусом, пишет «Вечерняя Москва».

Лариса Гузеева на протяжении нескольких недель находилась в больнице из-за коронавируса. Артистка после выписки рассказала о тяжелой болезни и призналась, что ей понадобится достаточно времени на восстановление здоровья.