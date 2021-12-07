Поисковые отряды продолжают искать тела погибших в забое шахты «Листвяжная»

Кемерово, 7 декабря. Сотрудники МЧС России продолжают поисковую операцию в забое шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом рассказали представители ведомства.

Взрыв метана произошел на «Листвяжной» утром 25 ноября. В момент трагедии под землей находилось 285 человек. В результате инцидента погиб 51 человек. На сегодняшний день спасателям предстоит обследовать еще 890 метров шурфа.

«Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжаются... Необследованными остаются 890 метров горных выработок», — указали в ведомстве.

Недавно стало известно, что численность пострадавших из-за трагедии на горнодобывающем предприятии «Листвяжная» в Кузбассе достигла 106 человек. Среди них 60 шахтеров и 46 спасателей.