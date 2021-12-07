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Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз

Политика
Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 7 декабря. Вашингтон так упорно нагнетает обстановку перед саммитом президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, что проще переговоры отменить. Такое мнение выразил ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Эксперт в личном Telegram-канале обратил внимание, что за последние сутки в западных СМИ часто стали мелькать новости о новых «адских» санкциях, которые США и ЕС планируют ввести против России. Сатановский уверен, что Запад просто усугубляет «истерику» вокруг Украины.

«Проще эти переговоры вообще к чертовой матери отменить. И такие санкции они применят, и этакие, и "адские", и от SWIFT Россию отключат, и ТЭК российский обнулят, и всех-всех-всех, кто с Путиным знаком, разорят и зачморят… Интересно, при такой постановке вопроса, зачем эти переговоры вообще вести?» — задался вопросом политолог.

Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз
kremlin.ru / Администрация президента России

Однако эксперт нашел ответ на свой вопрос. Он полагает, что грядущий саммит в первую очередь нужен Соединенным Штатам. В числе очевидных интересов Вашингтона Сатановский назвал гарантии стабильности в сфере кибербезопасности. При этом, продолжил политолог, Запад явно боится и России, и Путина.

«Не просчитывается человек, по крайней мере сейчас, когда он у власти столько лет и пережил за этот срок стольких американских президентов. И при этом вежлив и выдержан в любых обстоятельствах, в отличие от них всех», — отметил Сатановский.

Эксперт добавил, что американская сторона уже сделала все, чтобы сорвать саммит. На этом фоне сложно спрогнозировать, смогут ли главы государств договориться о чем-либо, резюмировал политолог.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что Брюссель и Вашингтон в качестве санкций рассматривают не только отключение России от международной платежной системы SWIFT. В планах Запада затронуть обмен рубля на иностранную валюту.

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Все новости / Политика / Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз
путин байден сатановский саммит
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