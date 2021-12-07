Москва, 7 декабря. Сильный упадок на Украине произошел в годы ее независимости. Таким мнением поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политический аналитик считает, что даже во время Великой Отечественной войны на Украине произошло меньше разрушительных событий, чем в период независимости.

«Больших бед и разрушений стране не принесла даже Великая Отечественная война. А она длилась четыре года, а независимости уже 30 лет», — напомнил в интервью Lenta.ru Безпалько.

Эксперт добавил, что сам в свое время голосовал против независимости Украины. Распад Советского Союза стал для него «катастрофой», ведь государство, которое «мы вместе строили столетиями», прекратило свое существование.

Плачевное состояние «независимости» доказывают и сами власти Киева. Недавно администрация украинского президента Владимира Зеленского начала переговоры с Евросоюзом по поводу дополнительной финансовой помощи в размере более 1,2 млрд евро.