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Ветка яблони под подушкой в ночь на 7 декабря может подсказать имя будущего жениха

Общество
Ветка яблони под подушкой в ночь на 7 декабря может подсказать имя будущего жениха
ТАСС  /  Смирнов Владимир

Москва, 7 декабря. Народный праздник Катерина Санница отмечается православными верующими 7 декабря. В этот день они соблюдали ряд традиций и ритуалов.

Так, 7 декабря лучше провести на улице вместе с шумной компанией. В этот день приветствуется катание на санях, а некоторым оно и вовсе обязательно. Например, нельзя упускать это веселье молодоженам. В противном случае произойдет ссора и разлад в браке. Необязательно кататься на ярких и расписных санях. Можно использовать обычные дощечки. Главное — это поучаствовать в общем веселье.

Девушки же на Санницу традиционно гадали на суженного. Считалось, что будущий жених покажется во сне и скажет свое имя. Однако для этого нужно в ночь на 7 декабря под подушку положить ветку яблони. Также можно помолиться Великомученице Екатерине — покровительнице брака. У нее обычно просят верного супруга, легкие роды и здорового ребенка. Нельзя в этот день заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Также на Санницу по погоде можно понять, какая будет зима в дальнейшем. Так, если день ясный, то зима будет морозной. Если же на улице тепло и слякотно, то холода не за горами. А если на небе скопилось много звезд, то впереди грядут снегопады.

Однако большинство людей все же привыкли не гадать на погоду, а смотреть долгосрочный прогноз. Согласно словам синоптиков, скоро в Европейскую Россию придет пора оттепелей, которая, правда, снова сменится на мороз.

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приметы традиции катерина санница
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