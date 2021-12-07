Красноярец отправится в тюрьму за кражу семи килограммов свинины

Красноярск, 7 декабря. Житель Красноярска украл в продуктовом магазине семь килограммов свинины на 3 000 рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима, сообщили в краевом главке МВД.

Преступление было совершено в октябре. Как заявила сотрудница магазина фермерских продуктов, «неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса общим весом в семь килограммов на сумму 3 тысячи рублей».

Работница хотела задержать нарушителя, однако ему удалось вырваться из рук женщины и покинуть место преступления. Когда вор был задержан, стало известно, что часть мяса он продал, а остальное самостоятельно съел.

«Железнодорожный суд Красноярска назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — следует из сообщения МВД.

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