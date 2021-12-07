Зеленский не стал говорить о Красной армии на торжествах в честь ВСУ

Киев, 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественных мероприятиях к 30-летию основания вооруженных сил страны упомянул про дружину Киевской Руси. Однако ни слова не произнес про Красную армию.

В время церемониальной речи в Харькове глава Украины отметил, что закон о Вооруженных силах Украины был принят тридцать лет назад.

«Но традиции нашего войска и защиты нашей родины уходят вглубь истории», — акцентировал Зеленский.

Также украинский лидер перечислил великих защитников страны, среди которых дружина Киевской Руси, запорожские казаки и коллаборационисты из УПА1 (экстремистская организация, запрещена в РФ). Вот только о советских воинах Красной армии Зеленский предпочел «забыть».

Ранее президент Украины промолчал о роли Красной армии в спасении Киева от фашистов. А премьер Денис Шмыгаль вообще решил присвоить заслугу изгнания оккупантов антигитлеровской коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.