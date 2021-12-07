Исследование: 15% россиян готовы потратить на новогодние подарки больше 10 тысяч рублей

Москва, 7 декабря. Большинство россиян планируют купить подарки на сумму до 5 тысяч рублей, а 15% — в два раза больше. Такие результаты исследования подготовил сервис «Авито».

Согласно результатам проведенного исследования, 23% опрошенных хотят потратить на подарки от 5 до 10 тысяч рублей. Мужчины оказались более склонны к дорогим презентам, пишет РИА Новости.

Самым популярным подарком на Новый год от мужчин будут сладости. По результатам исследования, их готовы преподнести 36% опрошенных. Среди остальных наименований оказались гаджеты, аксессуары, алкоголь и подарочные сертификаты.

Сладкие подарки выбрали и 58% женщин. Остальными презентами они назвали подарочные сертификаты, наборы для творчества, одежду или обувь и аксессуары. Мужчины в качестве подарка больше всего хотят получить гаджеты, а девушки — сертификаты или путешествия.

Аналитики сервиса Работа.ру выяснили, какой Новый год будет идеальным для россиян. По результатам опроса, большинство выбрали празднование в кругу семьи, с друзьями. Остальные предпочитают работать или гулять по городу.