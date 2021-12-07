Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков подписали соглашение об опеке над ребенком

Москва, 7 декабря. Певица Полина Гагарина и ее бывший муж Дмитрий Исхаков подписали мирное соглашение касательно опеки над ребенком. Бывшие супруги оговорили все нюансы общения с общей дочерью.

Адвокат знаменитой певицы Филипп Рябченко сообщил, что производство по делу бывших супругов прекращено. В интервью изданию StarHit он раскрыл подробности.

«Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка», — указал юрист.

Судя по всему, в документе идет речь, в том числе, о совместных отпусках с дочкой. Фотограф был против, чтобы новый ухажер Гагариной проводил время с ребенком. Также он хотел иметь непосредственный доступ в дом певицы, когда та на гастролях. Исхаков желал видеться с сыном артистки от предыдущих отношений.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Через некоторое время на свет появилась дочь Мия. Пара рассталась в конце 2019 года, но документы на развод подали спустя почти год.