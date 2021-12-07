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Спасатели эвакуировали всех членов экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске

Происшествия
Спасатели эвакуировали всех членов экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске
flickr.com  /  sovraskin

Холмск, 7 декабря. Эвакуация 12 членов экипажа судна Xing Yuan, севшего на мель у берегов Сахалина, прошла успешно. Все люди с сухогруза доставлены на берег, уточнили в областном управлении МЧС России.

Сухогруз Xing Yuan сел на мель в минувший понедельник. На его борту находились 12 китайских граждан и 103 тонны топлива. В морском спасательно-координационном центре Южно-Сахалинска пояснили, что судно не получило повреждений.

Эвакуация подошла к концу в 14:27 (06:27 по московскому времени) вторника. Сейчас все доставленные на берег граждане Китая проходят процедуру таможенного досмотра.

«Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра. Специалисты готовятся к осмотру судна, а также к установке боновых заграждений. В настоящее время разлива топлива не наблюдается», — передает РИА Новости.

На место происшествия приехал глава ГУ МЧС по Сахалинской области. В спасательной операции задействованы шесть человек и три единицы техники.

После улучшения погодных условий водолазы обследуют корпус сухогруза и определят глубину. По итогам проведенных работ будет принято решение о способе снятия судна с мели.

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Все новости / Происшествия / Спасатели эвакуировали всех членов экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске
сахалин эвакуация сухогруз холмск
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