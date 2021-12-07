Две передачи и результативный буллит Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Анахаймом»

Вашингтон, 7 декабря. «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду в серии буллитов одержал верх над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Вклад в победу хозяев внесли две голевые передачи и результативный буллит российского форварда Александра Овечкина.

Три периода матча и овертайм завершились с ничейным счетом 3:3. За столичный клуб отличились Том Уилсон (14-я минута), Карл Хагелин (24) и Джон Карлсон (40). В составе гостей шайбы забросили Джош Мансон (21), Сонни Милано (34) и Винни Леттьери (36).

В эпизоде со взятиями ворот в исполнении Уилсона и Карлсона игрокам ассистировал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский нападающий также реализовал буллит в послематчевой серии. Таким образом, форвард дополнил свою копилку до 41 очка (20 голов + 21 передача) за 26 матчей регулярного чемпионата.

В недавней встрече против «Коламбус Блю Джекетс» россиянин забросил 750-ю шайбу в НХЛ. Сам 36-летний Овечкин заявил, что это «очень крутое число», однако останавливаться не достигнутом нельзя.