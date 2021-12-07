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Гидрометцентр: центр Европейской России ждет «погодная лихорадка»

Общество
Гидрометцентр: центр Европейской России ждет «погодная лихорадка»
Невские Новости

Москва, 7 декабря. Оттепель в центре Европейской России сменится недолгим похолоданием, а затем снова придет потепление. Такой прогноз составила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Жителей центральной части страны ждет температура воздуха от минус одного до минус шести градусов в начале недели. В Подмосковье прогнозируются сильные осадки 7 декабря. В этот же день должно потеплеть до плюс трех градусов. Из-за «погодной лихорадки» снег будет перемежаться с дождем, пишет «Российская газета».

Начиная с 8 декабря, в регионе будет держаться слабоморозная погода. К вечеру температура опустится до минус восьми градусов. Самым холодным прогнозируется 9 декабря. Ночью столбики термометра покажут до минус 13 градусов, а днем до минус десяти. К выходным стоит ждать оттепели.

Похолодание и небольшие осадки ждут жителей Приморья 7 декабря. По прогнозам синоптиков, во Владивостоке температура воздуха ночью опустится до минус пяти градусов, а днем она продержится у нуля.

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погода прогноз гидрометцентр
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