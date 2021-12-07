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США отказались считать себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток

Политика
США отказались считать себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 декабря. Белый дом проводит политику «открытых дверей» в НАТО, поэтому не считает, что нарушил данное России обещание не расширять Альянс на восток. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер в 1990 году дал первому президенту СССР Михаилу Горбачеву обещание. Он заявил, что НАТО никогда не будет расширяться на восток — «ни на один дюйм». Однако сейчас ситуация меняется на глазах. По словам Прайса, Вашингтон данное обещание сдерживает.

«Мы ясно дали понять.., что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей», — попытался выкрутиться госсекретарь.

Прайс добавил, что у Альянса может быть такая опция. По его словам, НАТО — это оборонная организация. Идея о том, что претенденты на членство в НАТО в лице, например, Украины, могут представлять угрозу Москве, являются «смехотворными».

Российский лидер Владимир Путин недавно отметил, что Москва вместе с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток. По его словам, по этой теме нужно достигнуть конкретных договоренностей.

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