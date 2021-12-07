США отказались считать себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток

Вашингтон, 7 декабря. Белый дом проводит политику «открытых дверей» в НАТО, поэтому не считает, что нарушил данное России обещание не расширять Альянс на восток. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер в 1990 году дал первому президенту СССР Михаилу Горбачеву обещание. Он заявил, что НАТО никогда не будет расширяться на восток — «ни на один дюйм». Однако сейчас ситуация меняется на глазах. По словам Прайса, Вашингтон данное обещание сдерживает.

«Мы ясно дали понять.., что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей», — попытался выкрутиться госсекретарь.

Прайс добавил, что у Альянса может быть такая опция. По его словам, НАТО — это оборонная организация. Идея о том, что претенденты на членство в НАТО в лице, например, Украины, могут представлять угрозу Москве, являются «смехотворными».

Российский лидер Владимир Путин недавно отметил, что Москва вместе с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток. По его словам, по этой теме нужно достигнуть конкретных договоренностей.