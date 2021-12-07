Профессор Сколтеха Базыкин выразил опасения по поводу распространения омикрон-штамма

Москва, 7 декабря. Вариант дельта-штамма, который в настоящий момент преобладает в России, едва ли сможет сдержать распространение новой мутации коронавируса «Омикрон». Об этом заявил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Ученый в беседе с РИА Новости подчеркнул, что сомневается в «способности» дельта-штамма остановить «Омикрон». Причина в том, что новую мутацию находят в тех местах, где ранее преобладал «Дельта».

«В Южной Африке, где был обнаружен "омикрон", до этого закончилась волна заболеваемости, вызванная "дельтой". Поэтому у большого количества людей был иммунитет к "дельте", но даже на фоне этого "омикрон" там сейчас быстро распространяется. Я опасаюсь, что ситуация в России будет очень похожей», — поделился мнением профессор.

Базыкин предположил, что омикрон-штамм может обладать способностью частично «уходить» от иммунитета, полученного после «дельты». Такая картина вызывает опасения, заключил ученый.

Накануне в России зафиксировали первый случай заражения «омикроном» COVID-19. Пациенткой оказалась россиянка, прилетевшая в Москву из ЮАР.