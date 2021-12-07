Премьер Индии подарил президенту России три агатовые чаши на переговорах в Нью-Дели

Нью-Дели, 7 декабря. Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди обменялись подарками на встрече в Нью-Дели. Глава индийского кабмина вручил своему визави три чаши из агата, произведенные в его родном штате Гуджарат, передал телеканал Zee News.

В свою очередь Путин подарил Моди упоры для книг в виде слонов из латуни, которые изготовили мастера Златоуста. Чаши от премьер-министра также были преподнесены в двух коробках с аннотацией. В ней рассказывается о традиции производства изделий из агата в штате, откуда сам политик родом.

Во время переговоров Владимир Путин также пригласил Нарендра Моди посетить Россию в 2022 году. Премьер-министр мог бы поучаствовать в XXII ежегодном российско-индийском саммите. Кроме того, российский лидер поблагодарил своего собеседника за «любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели».