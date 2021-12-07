Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами

Москва, 7 декабря. Композитор Александр Градский в последнем выпуске шоу «Гoлoc» вел себя необычно. Поклонники предположили, что артист предчувствовал свою смерть и как будто прощался с коллегами и участниками.

Последний эпизод с музыкантом снимали за несколько недель до смерти звезды. А именно в начале ноября. По словам продюсера проекта, у съемочной группы еще есть неопубликованный материал с известным исполнителем.

Уже в последнем выпуске, как считают поклонники, Градский странно себя вел. По их мнению, знаменитый исполнитель, который отличался бескомпромиссностью и порой резкостью, усмирил свой нрав. В последнем эпизоде артист был необычно спокоен. Певец не критиковал ни коллег, ни артистов. Напротив, для каждого он нашел приятные слова. Некоторым зрителям показалось, что таким образом певец простился со всеми и оставил добрую память о себе.

«Будто предчувствовал свою смерть»; «Видимо, чувствовал свой уход», — написали пользователи в социальных сетях.

Александра Градского не стало 28 ноября. Ему было 72 года. Артист скончался после инфаркта головного мозга. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.