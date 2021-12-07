Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 08:36
08:32
Политика
Япония осудила инициативу России о введении налоговых льгот на Курилах
08:30
Общество
Потерянную сцену из фильма «Джентльмены удачи» нашли спустя 50 лет
08:29
Общество
Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов пройдет на Сахалине
08:25
Общество
Власти Юты планируют отправить свою делегацию на ОИ в Пекин вопреки бойкоту
08:24
Происшествия
Многодетная семья чуть не погибла от авиаудара армии США в районе Идлиба
08:19
Экономика
Средний чек на авиаперелет по России снизился на десять процентов в 2021 году
08:15
Происшествия
СКР начал доследственную проверку после взрыва газового баллона под Новосибирском
08:14
Общество
Мясников поддержал идею Гузеевой по восстановлению обоняния после коронавируса
08:08
Происшествия
Поисковые отряды продолжают искать тела погибших в забое шахты «Листвяжная»
08:02
Политика
Сатановский указал на бессмысленность переговоров Путина и Байдена после санкционных угроз
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами

Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 7 декабря. Композитор Александр Градский в последнем выпуске шоу «Гoлoc» вел себя необычно. Поклонники предположили, что артист предчувствовал свою смерть и как будто прощался с коллегами и участниками.

Последний эпизод с музыкантом снимали за несколько недель до смерти звезды. А именно в начале ноября. По словам продюсера проекта, у съемочной группы еще есть неопубликованный материал с известным исполнителем.

Уже в последнем выпуске, как считают поклонники, Градский странно себя вел. По их мнению, знаменитый исполнитель, который отличался бескомпромиссностью и порой резкостью, усмирил свой нрав. В последнем эпизоде артист был необычно спокоен. Певец не критиковал ни коллег, ни артистов. Напротив, для каждого он нашел приятные слова. Некоторым зрителям показалось, что таким образом певец простился со всеми и оставил добрую память о себе.

«Будто предчувствовал свою смерть»;

«Видимо, чувствовал свой уход», — написали пользователи в социальных сетях.

Александра Градского не стало 28 ноября. Ему было 72 года. Артист скончался после инфаркта головного мозга. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
смерть шоу градский голоc
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать