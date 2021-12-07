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Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19

Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
pixabay.com

Биробиджан, 7 декабря. Хирургическое отделение областной больницы Еврейской автономной области (ЕАО) закрыто на карантин из-за коронавируса. Пациентов перенаправят в медучреждения Хабаровского края.

Соответствующее решение принято Роспотребнадзором по постановлению главного санитарного врача. На территории хирургического отделения выявлен COVID-19, в связи с чем прием пациентов временно остановлен.

«Между правительством ЕАО и министерством здравоохранения Хабаровского края достигнута договоренность о маршрутизации пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Пациентов будет транспортировать территориальный центр медицины катастроф и, при необходимости, санитарная авиация», — говорится на сайте местного правительства.

Биробиджан и Хабаровский край разделяет 190 километров, которые на автомобиле можно преодолеть за 3,5–4 часа. В областном правительстве отметили, что обладают достаточными силами и средствами для транспортировки пациентов.

Ранее в России зафиксировали первые случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса. Инфицированными оказались двое россиян, прилетевшие из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

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роспотребнадзор еао хабаровский край коронавирус
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