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Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
Prt Scr youtube.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 7 декабря. Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал неожиданное признание в эфире шоу «Вечерний Ургант». Певец в юмористической рубрике ведущей Аллы Михеевой заявил, что готов обеспечивать ухажеров своей дочери Аллы-Виктории.

Народный артист России вместе с наследницей посетил ежегодный бал дебютанток, который проходит в московском Доме Пашкова. Во время мероприятия Михеева обходила гостей и задавала им шутливые вопросы. Когда она встретилась с Киркоровым, то спросила, будет ли он содержать будущих воздыхателей Аллы-Виктории.

«Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать своей дочери», — признался Киркоров.

В комментариях зрители шоу отметили, что даже для эпатажного артиста заявление Киркорова выглядит двусмысленно и странно. Но многие восприняли слова исполнителя хита «Цвет настроения синий» как шутку.

Поп-король добавил, что избранник его единственной дочери непременно должен обладать такими качествами, как красота и мудрость. Кроме того, Киркоров заявлял, что уже нашел достойного кандидата для своей наследницы. Однако имя потенциального жениха артист пока не раскрыл.

Впрочем, разговоры о замужестве Аллы-Виктории вести пока преждевременно. Девочка только недавно отметила свой десятилетний юбилей. В честь события звездный папа организовал грандиозный праздник в стиле диснеевского мультфильма «101 долматинец». Виновница торжества примерила на себя образ главной злодейки — Круэллы де Виль. По иронии судьбы, девочке в подарок преподнесли чистопородного щенка далматинца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
киркоров дочь вечерний ургант михеева алла-виктория
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