Берлин, 7 декабря. Европарламентарий Манфред Вебер предложил заблокировать «Северный поток — 2» в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной. Идею оценили читатели немецкой газеты Zeit.

Авторы комментариев заметили, что не верят в намерения Москвы пойти против Киева. По их словам, ни один здравомыслящий человек не будет верить в эти сказки коллективного Запада.

«Мы грозим сами себе перекрыть газ. Классный план, умора да и только!» — возмутился один из комментаторов.

«Почему господин Вебер считает себя вправе принимать такие решения?» — задался вопросом второй.

«Думаю, тут речь идет об отвлекающем маневре государства, потерпевшего полный крах и руководимого коррумпированным (президентом Украины Владимиром — Прим.ред) Зеленским, который хочет отвлечь внимание от своих собственных просчетов!» — пишет немец.

Другой комментатор сравнил нынешнюю ситуацию с конфликтом США против Ирака и Афганистана. По его словам, иногда просто «восхищают» слова западных стран в адрес России о «неотвратимых последствиях» и «бряцание оружием».

«Наверное, особенно это удивляет народ Ирака, а теперь и Афганистана! Но когда нападали на них, это было, вероятно, совсем другое дело!» — заметил автор.

Наконец, читатели пришли к выводу, что ситуация вокруг мнимого «нападения» подогревается искусственно. Это стало некой модой разных не влияющих на общую ситуацию политиков бросаться угрозами в адрес Москвы.

При этом Россия неоднократно отвергала любые обвинения в агрессии по отношению к Украине. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на передвижение войск внутри страны. Он заметил, что это происходит только на территории России и не может никого волновать.