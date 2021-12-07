Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»

Москва, 7 декабря. Восьмая часть «Елок» от студии Bazelevs режиссера Тимура Бекмамбетова может не выйти на большой экран. От ее показа уже отказались пять крупных сетей кинотеатров.

Речь идет о киносетях «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар». Причиной такого решения стала онлайн-премьера, запланированная на 30 декабря в сервисе ivi, при поддержке которого были сняты «Елки-8».

Начать показ фильма в офлайн-кинотеатрах предлагается 16 декабря, из-за чего сети опасаются, что не смогут собрать нормальную выручку. Кинотеатры готовы взять «Елки-8» в прокат лишь в том случае, если промежуток между премьерами составит не меньше шести недель, пишет «Коммерсантъ».

Участие в съемках «Елок-8» приняли артисты Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Фильм будет состоять из нескольких новелл, каждая из которых основана на реальных событиях.