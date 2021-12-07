Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 07:05
07:04
Политика
Премьер Индии подарил президенту России три агатовые чаши на переговорах в Нью-Дели
07:02
Общество
Диетолог Макуха: замена колбасы на говядину сделает новогодний оливье полезнее
07:00
Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
06:59
Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
06:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
06:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
06:57
Политика
Читатели немецкой газеты Zeit окрестили «уморой» идею Европарламента заблокировать «СП-2»
06:48
Общество
Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»
06:44
Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи

Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
pixabay.com

Оттава, 7 декабря. Издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резника. На это с долей юмора отреагировали канадцы.

Резник обратился к Оттаве, Вашингтону и Лондону с просьбой о военной помощи вне рамок НАТО. По его мнению, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Граждане Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь — это пончики и кофе.

«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», — написал Aulus.

Некоторые комментаторы также напомнили Украине о принятых законах. По мнению читателей журнала, своими действиями Киев делает так, что другие государства просто не хотят ему помогать.

«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», — считает old taxpayer.

Свое мнение о просьбах о помощи от Украины высказывал и экс-президент страны Петр Порошенко. По его мнению, Киев в этом вопросе действует неэффективно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
украина канада кофе резник военная помощь пончики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать