Оттава, 7 декабря. Издание The Globe and Mail опубликовало статью, посвященную высказыванию украинского министра обороны Алексея Резника. На это с долей юмора отреагировали канадцы.

Резник обратился к Оттаве, Вашингтону и Лондону с просьбой о военной помощи вне рамок НАТО. По его мнению, названные государства должны защищать целостность Украины при «российской агрессии». Граждане Канады же считают по-другому. По их словам, страна слишком много участвовала в войнах других государств и теперь все, чем она может помочь — это пончики и кофе.

«Я не уверен, что мы можем каким-то видимым образом повлиять на ситуацию помимо того, чтобы обеспечить их кофе и пончиками», — написал Aulus.

Некоторые комментаторы также напомнили Украине о принятых законах. По мнению читателей журнала, своими действиями Киев делает так, что другие государства просто не хотят ему помогать.

«Недавно Украина приняла законы, которые открыто дискриминируют меньшинства. Украина не заслуживает помощи», — считает old taxpayer.

Свое мнение о просьбах о помощи от Украины высказывал и экс-президент страны Петр Порошенко. По его мнению, Киев в этом вопросе действует неэффективно.