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РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
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РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 7 декабря. Некоторые региональные парламенты долго обсуждали возможность введения обязательных QR-кодов о вакцинации в России. В результате депутаты положительно оценили эту идею, заявили эксперты фонда «Петербургская политика».

Инициативу Правительства России поддержали уже 45 субъектов страны. На данный момент обсуждение только планируется в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Алтайском крае и Севастополе, передает РБК.

«Те изменения, которые нам предлагаются — мы по ним уже живем. И если выбирать между смертью и жизнью, мы, конечно, выбираем жизнь. Мы выбрали безусловно поддержать Правительство Российской Федерации», — заявил спикер облдумы Калининградской области Андрей Кропоткин.

Практически все регионы приняли изменения единогласно. В трех областях проходили жаркие дискуссии, но в итоге чаша весов склонилась в пользу введения новых мер. В 11 субъектах обсуждение находится в горячей стадии.

Предполагается, что в скором времени будет введена система проверки QR-кодов и на транспорте — в поездах дальнего следования и самолетах. Специалисты уверены, что организация проверки электронных документов не вызовет сложностей.

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вакцинация обсуждение qr-код
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