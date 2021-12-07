Украинские читатели Liga.net разозлились на дипломата из ФРГ Ишингера из-за совета по НАТО

Киев, 7 декабря. Украина должна равняться на Финляндию в вопросе членства в НАТО. Такое высказывание главы Мюнхенской конференции по безопасности, дипломата из ФРГ Вольфганга Ишингера разозлило украинских читателей издания Liga.net.

Ишингер уточнил, что Финляндия является страной-участницей Европейского союза, однако при этом не состоит в Альянсе. По словам дипломата, Киеву необходимо обратить на это внимание в долгосрочной перспективе.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — заявил Ишингер.

Высказывание немецкого дипломата вызвало бурную реакцию у читателей украинского издания Liga.net, которое опубликовало соответствующую статью. Некоторые пользователи считают, что Россия якобы подкупила Ишингера.

«Глава Мюнхенской конференции уже перестал получать от русских деньги?», — написал пользователь.

Другие высказались за бескомпромиссное членство Украины в Североатлантическом альянсе. Также отмечается желание некоторых комментаторов вооружить Украину ядерным оружием.

«Как можно скорее в НАТО. Или ядерное оружие, без вариантов», — сетовал еще один юзер.

Читатели британского издания The Times частично согласились с мнением немецкого дипломата Ишингера. Комментаторы также подчеркнули, что Запад должен не влезать в дела Украины и не провоцировать Россию.