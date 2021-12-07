Иван Ургант на один день переименовал свое вечернее шоу в память о бабушке

Москва, 7 декабря. Знаменитый телеведущий Иван Ургант переименовал свое вечернее шоу на Первом канале в честь бабушки Нины Ургант. Актриса скончалась пару дней назад в возрасте 92 лет.

У Урганта были теплые отношения с бабушкой. Звезда телевидения в день смерти именитой родственницы оставил трогательное сообщение на своей странице в Instagram. Артист получил небывалую поддержку от интернет-пользователей.

Он в эфире программы «Вечерняя Ургант», с таким названием вышел выпуск, вспомнил несколько моментов из жизни. Нина Ургант всегда поддерживала внука и успокаивала, если случались провалы.

«Она называла меня Ванята, а я ее Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения», — рассказал знаменитый ведущий.

Он показал небольшой отрывок с участием артистки. В нем звезда сцены поздравляет ветеранов. В тот день она сильно переживала, что не смогла четко выразить свои мысли, но в итоге произнесла все, что хотели услышать телевизионщики. Поклонники признались, что сдержать слезы в этот момент было невозможно.

Нины Ургант не стало 3 декабря, ей было 92 года. Гражданская панихида намечена на 8 декабря, она пройдет в Александринском театре в Петербурге.