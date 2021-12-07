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Звезда «Сватов» Кравченко поддразнила фанатов теплым признанием Садальскому

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 06:31
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Кравченко поддразнила фанатов теплым признанием Садальскому
Pr Scr instagram.com  /  @tatyana_eduardovna.kravchenko

Москва, 7 декабря. Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко играет в одном из спектаклей с артистом Стасом Садальским. По словам актрисы, их связывают теплые отношения.

Кравченко выложила совместный снимок с Садальским на свою страницу в социальную сеть Instagram. Она поблагодарила коллегу по цеху за поддержку, которую он оказывал ей после тяжелых утрат. Недавно из жизни ушли знаменитые и близкие Кравченко артисты — Нина Русланова и Валерий Гаркалин.

«От уныния спасает театр, спасают репетиции и коллеги! Скажу конкретнее: Стас Садальский, чтобы я делала без твоих шуток на репетициях! За остротами твоими столько мудрости», — написала Кравченко.

Звезда «Сватов» Кравченко поддразнила фанатов теплым признанием Садальскому
Pr Scr instagram.com / @tatyana_eduardovna.kravchenko

Она отметила, что всегда после общения с Садальским на душе становится светло и тепло. Эти слова заинтересовали подписчиков. Они предположили, что между двумя знаменитостями может быть что-то большее, чем просто дружба.

«Татьяна Эдуардовна и Стас , берегите себя, миленькие, вы нам нужны!» — написал поклонник.

«Вы классные! Держитесь друг за друга, ведь так хорошо, когда есть рядом люди с которыми можно просто поговорить», — заметила фанат.

«У вас роман?» — не стал ходить вокруг да около комментатор.

Недавно Кравченко призналась, что некоторое время была влюблена. Правда, не в Садальского, а в своего коллегу по сериалу «Сваты» Федора Добронравова. По ее словам, быть супругами на съемочной площадке и не начать испытывать чувства — сложно. Однако актеры поговорили откровенно и Кравченко решила отступиться от женатого Добронравова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Сватов» Кравченко поддразнила фанатов теплым признанием Садальскому
садальский сваты кравченко
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