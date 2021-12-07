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Первый член экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске доставлен на берег

Происшествия
Первый член экипажа севшего на мель сухогруза в Холмске доставлен на берег
wikipedia.org  /  The Photographer / CC BY-SA 3.0

Холмск, 7 декабря. Спасатели эвакуировали на берег первого члена экипажа сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в акватории Холмского района Сахалинской области. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Всего на борту сухогруза насчитывается 12 жителей Китая и 103 тонны топлива. Согласно информации спасательно-координационного центра Южно-Сахалинска, само судно в результате инцидента повреждений не получило.

«В 13:12 (5:12 по московскому времени) первый член экипажа с судна Xing Yuan доставлен на берег», — передает РИА Новости.

После прибытия моряков на берег их осмотрят сотрудники Роспотребнадзора, чтобы проверить на наличие COVID-19. Затем пограничники приступят к законодательным процедурам оформления. Обследование судна и измерение глубины водолазами начнется с улучшением погодных условий.

«Как только улучшатся погодные условия, водолазам предстоит подробно обследовать корпус судна и промерить глубины, чтобы принять решение о способе снятия сухогруза с мели. На данный момент утечек не зафиксировано, пробоин в корпусе нет», — написал сахалинский губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что сухогруз выбросило на берег при снятии якоря во время шторма. Разлива топлива не зафиксировано, пострадавших в результате происшествия нет.

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сахалин эвакуация сухогруз
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