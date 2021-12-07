МЧС: горноспасателям осталось обследовать 890 м выработок в «Листвяжной» под Кемерово

Кемерово, 7 декабря. Сотрудники МЧС продолжают работы в шахте «Листвяжная» после аварии, которая произошла 25 ноября. Горноспасателям нужно исследовать менее километра выработок, рассказали в ведомстве.

Трагедия в шахте «Листвяжная» унесла жизни 51 человека, среди которых 46 рабочих предприятия и пять горноспасателей. В больнице остаются десять пострадавших в результате аварии, пишет ТАСС.

«Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров. Необследованными остаются 890 горных выработок», — отметили в МЧС.

Руководство «Листвяжной» в Кемеровской области приняло решение выплачивать ежемесячные пособия детям погибших горняков. Сумма поддержки будет составлять около 25 тысяч рублей. Деньги будут поступать до наступления совершеннолетия.