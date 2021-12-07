Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 07:04
07:02
Общество
Диетолог Макуха: замена колбасы на говядину сделает новогодний оливье полезнее
07:00
Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
06:59
Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
06:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
06:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
06:57
Политика
Читатели немецкой газеты Zeit окрестили «уморой» идею Европарламента заблокировать «СП-2»
06:48
Общество
Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»
06:44
Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
06:40
Политика
Украинские читатели Liga.net разозлились на дипломата из ФРГ Ишингера из-за совета по НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Bloomberg: потенциальные санкции Запада могут затронуть обмен рубля на иностранную валюту

Политика
Bloomberg: потенциальные санкции Запада могут затронуть обмен рубля на иностранную валюту
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 декабря. Вашингтон и Брюссель рассматривают очередные экономические санкции. На этот раз под ограничения могут попасть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и банки РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщило американское издание Bloomberg.

Среди вариантов санкций парламентарии обсуждают возможность обмена рубля на доллары, евро и фунты. По данным прессы, санкции применят в случае, если Россия «нападет» на Украину. Не исключено, что предложенные ограничения озвучит президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Одной из наиболее агрессивных мер западные СМИ назвали отключение России от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС рассматривают варианты ограничений для энергетических компаний.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее назвал подобные новости попыткой Вашингтона обострить обстановку перед саммитом Путина и Байдена. Сенатор уверен, что таким путем Белый дом рассчитывает любые подвижки в диалоге представить как личный прорыв американского президента.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Bloomberg: потенциальные санкции Запада могут затронуть обмен рубля на иностранную валюту
санкции запад рубль валюта bloomberg
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать