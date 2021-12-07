Bloomberg: потенциальные санкции Запада могут затронуть обмен рубля на иностранную валюту

Вашингтон, 7 декабря. Вашингтон и Брюссель рассматривают очередные экономические санкции. На этот раз под ограничения могут попасть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и банки РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщило американское издание Bloomberg.

Среди вариантов санкций парламентарии обсуждают возможность обмена рубля на доллары, евро и фунты. По данным прессы, санкции применят в случае, если Россия «нападет» на Украину. Не исключено, что предложенные ограничения озвучит президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Одной из наиболее агрессивных мер западные СМИ назвали отключение России от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС рассматривают варианты ограничений для энергетических компаний.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров ранее назвал подобные новости попыткой Вашингтона обострить обстановку перед саммитом Путина и Байдена. Сенатор уверен, что таким путем Белый дом рассчитывает любые подвижки в диалоге представить как личный прорыв американского президента.