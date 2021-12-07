Депутат Петров предложил продлить продажу игристого в ночь на 1 и 7 января

Москва, 7 декабря. Россияне должны получить возможность купить шампанское после 22:00 в канун Нового года и Рождества, считает первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Петров уже направил соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Он предлагает снять временные ограничения на продажу слабоалкогольных игристых вин и шампанского в ночь на 1 и 7 января, когда отмечаются Новый год и Рождество соответственно.

Свое решение депутат обосновал тем, что многие люди работают до позднего времени перед праздниками. Из-за этого у них нет возможности приобрести слабоалкогольные напитки, передает RT.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения соответствующих поправок в действующую правовую базу, регламентирующую правила продажи алкоголя на территории нашей страны, в части снятия временных ограничений на его покупку (слабоалкогольных игристых вин и шампанского) в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества) ежегодно», — написал Петров в своем письме.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил ввести ограничения на продажу спиртного в Новый год. Он считает, что принятие такой меры позволит россиянам «не спиться» за время праздников.