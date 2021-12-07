Модернизированные бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в ВВО

Хабаровск, 7 декабря. Обновленные российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в одну из частей Восточного военного округа (ВВО) под Хабаровском. Об этом сообщили представители воинского формирования.

Отмечается, что новые образцы техники поступили в объединенную авиачасть ВВС и ПВО. Самолеты будут использоваться для учебных тренировок в зимнее время.

«В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения», — сообщили в округе.

Перевооружение и улучшение российских воинских частей происходит как в авиации, так и на море. Ранее многоцелевые фрегаты первого ранга типа «Адмирал Горшков» перевооружили новыми ЗРК «Полимент-Редут». Модифицированный комплекс позволит бороться как с беспилотниками и ракетами, так и с кораблями.