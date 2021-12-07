Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 07:03
07:02
Общество
Диетолог Макуха: замена колбасы на говядину сделает новогодний оливье полезнее
07:00
Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
06:59
Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
06:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
06:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
06:57
Политика
Читатели немецкой газеты Zeit окрестили «уморой» идею Европарламента заблокировать «СП-2»
06:48
Общество
Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»
06:44
Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
06:40
Политика
Украинские читатели Liga.net разозлились на дипломата из ФРГ Ишингера из-за совета по НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Модернизированные бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в ВВО

Армия
Модернизированные бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в ВВО
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Хабаровск, 7 декабря. Обновленные российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в одну из частей Восточного военного округа (ВВО) под Хабаровском. Об этом сообщили представители воинского формирования.

Отмечается, что новые образцы техники поступили в объединенную авиачасть ВВС и ПВО. Самолеты будут использоваться для учебных тренировок в зимнее время.

«В бомбардировочную авиачасть объединения ВВС и ПВО ВВО, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения», — сообщили в округе.

Перевооружение и улучшение российских воинских частей происходит как в авиации, так и на море. Ранее многоцелевые фрегаты первого ранга типа «Адмирал Горшков» перевооружили новыми ЗРК «Полимент-Редут». Модифицированный комплекс позволит бороться как с беспилотниками и ракетами, так и с кораблями.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Модернизированные бомбардировщики Су-34 заступили на боевое дежурство в ВВО
су-34 бомбардировщик вво
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать