Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 07:04
07:02
Общество
Диетолог Макуха: замена колбасы на говядину сделает новогодний оливье полезнее
07:00
Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
06:59
Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
06:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
06:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
06:57
Политика
Читатели немецкой газеты Zeit окрестили «уморой» идею Европарламента заблокировать «СП-2»
06:48
Общество
Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»
06:44
Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
06:40
Политика
Украинские читатели Liga.net разозлились на дипломата из ФРГ Ишингера из-за совета по НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кот с накладными заячьими ушами привел в восторг пользователей Instagram

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 06:07
Общество
Кот с накладными заячьими ушами привел в восторг пользователей Instagram
pixabay.com  /  Deedee86

Москва, 7 декабря. Некоторые владельцы домашних животных покупают любимцам костюмчики, чтобы сделать милые видеоролики. Но один из пользователей Instagram решил нарядить своего кота в очаровательные заячьи уши.

Кот с плюшевыми накладными ушами покорил пользователей социальных сетей. И хотя некоторые животные не любят всякие костюмчики, этот мурлыка задорно покачивает головой в такт музыкальному сопровождению.

После такого видеоролика многие владельцы животных сразу же захотели приобрести подобный аксессуар. Другие юзеры Instagram загорелись потискать очаровательного зайцекота на видео, пишет «Ридус».

«Господи, мне нужен этот кот», — заявил один из пользователей.

«Уиии, какой классный. Так и хочется потискать», — отметила другая подписчица.

«Уровень милоты зашкаливает», — добавил комментатор.

Пока одни хозяева наряжают котов в милые костюмы, другие прибегают к технологиям и возможностям социальных сетей. Пушистый по кличке Мит стал звездой интернета благодаря маске в TikTok. С ее помощью из домашнего мурлыки получилась мини-копия тигра.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кот с накладными заячьими ушами привел в восторг пользователей Instagram
кот видео накладные уши
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать