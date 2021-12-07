Кот с накладными заячьими ушами привел в восторг пользователей Instagram

Москва, 7 декабря. Некоторые владельцы домашних животных покупают любимцам костюмчики, чтобы сделать милые видеоролики. Но один из пользователей Instagram решил нарядить своего кота в очаровательные заячьи уши.

Кот с плюшевыми накладными ушами покорил пользователей социальных сетей. И хотя некоторые животные не любят всякие костюмчики, этот мурлыка задорно покачивает головой в такт музыкальному сопровождению.

После такого видеоролика многие владельцы животных сразу же захотели приобрести подобный аксессуар. Другие юзеры Instagram загорелись потискать очаровательного зайцекота на видео, пишет «Ридус».

«Господи, мне нужен этот кот», — заявил один из пользователей.

«Уиии, какой классный. Так и хочется потискать», — отметила другая подписчица.

«Уровень милоты зашкаливает», — добавил комментатор.

Пока одни хозяева наряжают котов в милые костюмы, другие прибегают к технологиям и возможностям социальных сетей. Пушистый по кличке Мит стал звездой интернета благодаря маске в TikTok. С ее помощью из домашнего мурлыки получилась мини-копия тигра.