Автомобильный эксперт Сачков: мотор нужно прогревать даже при слабом морозе

Москва, 7 декабря. Прогревать двигатель машины необходимо даже при минимальном холоде. Такое мнение выразил автомобильный эксперт Максим Сачков.

Специалист отмечает, что разогревание мотора продлит его срок службы. Кратковременная работа двигателя перед началом езды подготовит к дороге внутренние детали и разгонит масло, сделав его более жидким. Сачков акцентировал внимание на необходимости начинать движение на морозе плавно.

«Без рывков, резких ускорений и торможений, в движении прогревая основные узлы и агрегаты: двигатель, коробку, детали трансмиссии», — рекомендовал он.

В зимнее время двигатель машины может не запускаться по ряду причин. Однако наиболее распространенной из них является неисправность аккумуляторной батареи. Автомобильный эксперт Кирилл Бревдо считает, что перед холодами состояние этой детали нужно проверить.