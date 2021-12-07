Школьница села в чужой автомобиль и бесследно пропала в Томской области

Томск, 7 декабря. Сотрудники полиции инициировали поиски 17-летней девушки, пропавшей в Колпашевском районе Томской области. Девушка вышла из дома вечером 6 декабря.

Предварительно известно, что в понедельник около 19:00 школьница находилась на улице Трактовой в селе Озерное. Затем на трассе Колпашево — Чажемто — Томск она села в неизвестный автомобиль темного цвета и пропала.

Рост девушки составляет около 160–165 сантиметров, у нее среднее телосложение, короткие русые волосы и бледная кожа. В день исчезновения была одета в розовую вязаную шапку, парку аналогичного цвета, темные джинсы и черные сапоги. При себе имела розовый рюкзак, красные наушники с проводом и смартфон SPARK синего цвета.

В Краснодаре ранее завершились поиски восьмилетней девочки, пропавшей во время прогулки. Ребенка удалось найти на одной из городских улиц целым и невредимым.