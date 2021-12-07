Daily Express отметил уникальную способность «черного напитка» снизить уровень сахара в крови

Лондон, 7 декабря. Некоторые продукты способны резко повысить уровень сахара в крови из-за высокого содержания углеводов. Однако с этим может справиться «черный напиток», который сдержит скачок сахара после еды, передает Daily Express.

Под этим «чудо-напитком» авторы исследования подразумевают черный чай. Ученые доказали его уникальные свойства, проведя эксперимент с участием взрослых японцев. Последние получали по 200 мл черного чая сразу же после еды. Далее авторы опыта проверяли, какое воздействие он оказывает на уровень сахара и инсулина.

Оказывается, если люди после плотной порции вареного риса пьют чай, то уровень глюкозы и инсулина у них значительно снижается. Вероятно, такое влияние оказывают питательные микроэлементы полифенолов, которые находятся в горячем напитке. По словам исследователей, эта новость может стать настоящим спасением для диабетиков.

Чай стал объектом изучения и для китайских исследователей. Они доказали, что напиток может положительно воздействовать на работу мозга, влиять на когнитивные способности человека и облегчать решение трудновыполнимых задач.