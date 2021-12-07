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Нарколаборатория двух колумбийцев взорвалась посреди белого дня в Мехико

Происшествия
Нарколаборатория двух колумбийцев взорвалась посреди белого дня в Мехико
wikipedia.org  /  Ralf Roletschek / GFDL 1.2

Мехико, 7 декабря. Взрыв прогремел в мексиканской лаборатории в округе Куаутемок, что находится в центре Мехико. Двум участвовавшим в производстве синтетических веществ колумбийцам удалось скрыться от полиции, пишет газета Milenio.

Помещение, специально оборудованное для варки запрещенных препаратов, располагалось на крыше одного из домов в районе Докторес. После взрыва появились сильные разрушения, в результате чего вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв.

«На месте происшествия были обнаружены материалы для производства синтетических наркотиков, расследование продолжается», — следует из сообщения местных властей в Twitter.

Издание Milenio привело данные, что в преступной деятельности участвовали два колумбийца. Наркодельцам удалось скрыться в неизвестном направлении до приезда правоохранителей на место ЧП.

Днем ранее мексиканские военные «накрыли» два катера с 1,5 тонны наркотиков в Тихом океане. Организатором «заплыва» мог быть один из наркокартелей.

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полиция наркотики мексика мехико нарколаборатория
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