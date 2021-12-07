Сенатор Джабаров заподозрил США в подлоге перед саммитом Байдена и Путина

Москва, 7 декабря. Соединенные Штаты намеренно нагнетают обстановку перед встречей американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Такого мнения придерживается первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Речь идет о новости, которая накануне появилась в западных СМИ. Пресса растиражировала информацию, что якобы против России готовят «самые агрессивные» экономические санкции, вплоть до отключения от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Сенатор в беседе с РИА Новости объяснил, что таким образом Вашингтон надеется любые подвижки в переговорах выставить как персональный прорыв Байдена.

«Эти заявления делаются для того, чтобы нагнетать ситуацию перед разговором президентов РФ и США», — уверен Джабаров.

При этом сенатор отметил, что США не заинтересованы в провоцировании военного конфликта с Россией. По мнению Джабарова, в Белом доме осознают, что шансов на победу у них нет.

Грядущий саммит Путина и Байдена уже стал одной из самых обсуждаемых новостей в американских СМИ. Например, читатели издания Breitbart с юмором отреагировали на переговоры президентов. Американцы пришли к мнению, что их лидер не сможет сравниться с российским президентом.