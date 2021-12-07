Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 07:03
07:02
Общество
Диетолог Макуха: замена колбасы на говядину сделает новогодний оливье полезнее
07:00
Общество
Депутат ЗакСа Амосов рассказал, с кого спрашивать за снежный коллапс в Петербурге
06:59
Шоу-бизнес
Градский в последнем выпуске «Голоcа» предчувствовал смерть и «прощался» с коллегами
06:59
Общество
Роспотребнадзор закрыл хирургическое отделение больницы в ЕАО из-за COVID-19
06:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что готов содержать поклонников своей дочери
06:57
Политика
Читатели немецкой газеты Zeit окрестили «уморой» идею Европарламента заблокировать «СП-2»
06:48
Общество
Российские кинотеатры отказались брать в прокат фильм «Елки-8»
06:44
Общество
Канадцы предложили Украине пончики и кофе на просьбу о военной помощи
06:43
Общество
РБК: тема введения обязательных QR-кодов в России вызвала эмоциональную реакцию в регионах
06:40
Политика
Украинские читатели Liga.net разозлились на дипломата из ФРГ Ишингера из-за совета по НАТО
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сенатор Джабаров заподозрил США в подлоге перед саммитом Байдена и Путина

Политика
Сенатор Джабаров заподозрил США в подлоге перед саммитом Байдена и Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 декабря. Соединенные Штаты намеренно нагнетают обстановку перед встречей американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Такого мнения придерживается первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Речь идет о новости, которая накануне появилась в западных СМИ. Пресса растиражировала информацию, что якобы против России готовят «самые агрессивные» экономические санкции, вплоть до отключения от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Сенатор в беседе с РИА Новости объяснил, что таким образом Вашингтон надеется любые подвижки в переговорах выставить как персональный прорыв Байдена.

«Эти заявления делаются для того, чтобы нагнетать ситуацию перед разговором президентов РФ и США», — уверен Джабаров.

При этом сенатор отметил, что США не заинтересованы в провоцировании военного конфликта с Россией. По мнению Джабарова, в Белом доме осознают, что шансов на победу у них нет.

Грядущий саммит Путина и Байдена уже стал одной из самых обсуждаемых новостей в американских СМИ. Например, читатели издания Breitbart с юмором отреагировали на переговоры президентов. Американцы пришли к мнению, что их лидер не сможет сравниться с российским президентом.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Сенатор Джабаров заподозрил США в подлоге перед саммитом Байдена и Путина
путин сенатор байден джабаров саммит
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать