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Британская королева Елизавета II приступила к передаче трона принцу Чарльзу

Политика
Британская королева Елизавета II приступила к передаче трона принцу Чарльзу
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 7 декабря. Елизавета II начала передавать королевскую власть своему старшему сыну Чарльзу. К такому выводу пришел историк Эд Оуэнс, который изучает британскую монархию.

Сейчас идет так называемая символическая часть передачи короны принцу Чарльзу, в связи с чем смерть Елизаветы II не станет причиной кризиса в королевской семье. В последнее время старший сын королевы все чаще появляется на публичных мероприятиях вместо матери и присваивает титулы, которыми раньше занималась Елизавета II, передает Daily Mail.

«Смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье. Символическая передача власти Чарльзу уже идет», — отметил историк.

Такая информация появилась на фоне плохого самочувствия 95-летней Елизаветы II. В конце октября она по рекомендации врачей отказалась от ряда публичных мероприятий и отправилась в больницу для обследования. В ноябре королева не появилась на церемонии в честь Дня поминовения. Во дворце отсутствие Елизаветы II объяснили тем, что она потянула спину.

Сейчас остается неизвестным, будет ли королева праздновать рождество. Однако ее правнуки Джордж, Шарлотта и Луи планируют отметить праздник с родителями, после чего отправятся к родственникам по материнской линии.

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Все новости / Политика / Британская королева Елизавета II приступила к передаче трона принцу Чарльзу
Елизавета II великобритания принц чарльз монархия передача трона
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