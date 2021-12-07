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Финансист Дайнеко: уставшие и сострадающие люди чаще всего становятся жертвами аферистов

Общество
Финансист Дайнеко: уставшие и сострадающие люди чаще всего становятся жертвами аферистов
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 7 декабря. Мошенники ориентируются на качества людей, а уже по ним выбирают потенциальную жертву. Кто чаще всего рискует попасть на уловку афериста, рассказала финансист Ольга Дайнеко.

Большинство методов мошенников станут бесполезными, если человек проявит внимательность и осторожность. Но эмоциональные люди в критические моменты редко могут трезво оценивать ситуацию. И первым качеством, из-за которого человек может попасть под влияние злоумышленника, является сострадание, пишет РИА Новости.

«Больные дети, голодные животные, погорельцы и беженцы - все те, кому необходима помощь, не оставляют равнодушными многих людей. Именно на этих чувствах построен лжефандрайзинг. А если точнее, то на чувстве сострадания и эмоциональном удовлетворении от сделанного благого дела», — отметила Дайнеко.

Желающие получить что-то бесплатно тоже могут оказаться под влиянием аферистов. Уязвимыми делает людей и чувство страха. Сюда финансист относит риск потерять деньги, звонки с угрозами от «следователей». К краже средств приводит невнимательность и усталость. Дайнеко советует не переходить по подозрительным ссылкам и проверять поступающую информацию.

Доверчивые люди тоже становятся жертвами аферистов. Так, телефонные злоумышленники обманом выкрали 5 миллионов рублей у жителя Абакана. По его словам, мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка.

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